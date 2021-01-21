Медикам Подмосковья вручили награды за борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Порядка 20 медицинских работников Московской области получили федеральные награды за борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"Подмосковным врачам, фельдшерам и водителям скорой медицинской помощи вручили федеральные награды: почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации", орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Среди награжденных - сотрудники Домодедовской центральной городской больницы, Видновской районной клинической больницы и Московской областной станции скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что всего наград были удостоены 19 человек.

"Сегодня невозможно переоценить значение медицины. На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции вылечено почти 142 тыс. человек. За каждой из этих спасенных жизней стоит нелегкий труд медицинского работника: врача, фельдшера, санитара, водителя. Хочу выразить благодарность за ваш профессионализм и самоотверженность", - процитировали в пресс-службе слова заместителя министра здравоохранения Московской области Нины Свешниковой.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлен 181 991 случай заражения, выздоровели 141 779 человек, умерли 3 411.