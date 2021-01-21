Роспотребнадзор: осложнений после вакцинации от коронавируса у жителей Петербурга нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Прививки от коронавируса вакцинами "Спутник V" и "Эпиваккорона" не вызывают осложнений у жителей Санкт-Петербурга, сообщила в четверг на пресс-конференции ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"Хотелось бы особо подчеркнуть, что зафиксированных случаев обращения за медицинской помощью, связанных с вакцинацией этими вакцинами, не зарегистрировано. То есть имеются отдельные реакции, которые имеются на введение любой вакцины, не важно, какой: незначительное повышение температуры, болезненность в месте инъекции, которая проходит за 1-2 дня. Серьезных поствакцинальных осложнений не зарегистрировано", - сообщила Чхинджерия.

За весь период в Петербурге "Спутником V" вакцинировано 27 499 человек. Из них 4 986 полностью закончили цикл вакцинации. По словам Чхинджерии, количество прививок "Эпиваккороной" пока ниже: первое введение вакцины получили 490 человек, а закончили вакцинацию, то есть получили уже два введения препарата, 118 человек. Она отметила, что "Эпиваккороной" пока прививают только сотрудников Роспотребнадзора.

По последним данным, в Петербурге выявили 310 504 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 197 611 человек, умерли 9 122. За последние сутки в городе выявили 3 112 случаев заражения.