Путин назначил Бабича замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил первого замминистра экономического развития России Михаила Бабича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации в четверг.

"Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", - говорится в документе.

Еще одним указом глава государства присвоил воинское звание генерал-майора Бабичу.

Также президент увеличил с пяти до шести разрешенное количество заместителей директора ФСВТС.

Михаил Бабич родился в 1969 году в Рязани. С конца 1990-х годов находится на государственной службе. В 2003-2011 годах был депутатом Государственной думы РФ, занимал пост заместителя председателя комитета по обороне. В 2011-2018 годах - полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе. В августе 2018 года Бабич был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной. Освобожден от этих обязанностей 30 апреля 2019 года, дипломатическое ведомство в Белоруссии вместо Бабича возглавил Дмитрий Мезенцев. С 15 июня 2019 года Бабич - заместитель министра, с 30 сентября 2019 года - первый заместитель министра экономического развития РФ, курировал интеграционные проекты на постсоветском пространстве.