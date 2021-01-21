Директором Музея истории Петербурга стал Владимир Кириллов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Директором одного из крупнейших в России исторических музеев - Государственного музея истории Санкт-Петербурга - назначен Владимир Кириллов, последние шесть лет занимавший пост вице-губернатора города. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе музея.

"С 21 января директором Государственного музея истории Санкт-Петербурга назначен Владимир Кириллов. Нового руководителя коллективу учреждения сегодня представил вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерий Пикалев", - рассказали в пресс-службе. Отмечается также, что за большой вклад в социально-экономическое развитие города Кириллов представлен к награждению почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

14 января стало известно, что возглавлявший музей с 2006 года Александр Колякин завершил работу на посту директора. С текущей недели он приступил к работе на должности специального представителя губернатора Санкт-Петербурга.

Кириллов, с 2014 года курировавший в городском правительстве направления культуры и спорта, а также подготовку крупных международных спортивных турниров, 15 января написал заявление об отставке с поста вице-губернатора по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Петропавловская крепость - центр Государственного музея истории Санкт-Петербурга, доминантой ее ансамбля является Петропавловский собор - один из символов города и усыпальница Императорского Дома Романовых. Музейный комплекс объединяет несколько филиалов, в том числе особняк Румянцева, музей-квартиру А. А. Блока, монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, Шлиссельбургскую крепость Орешек и ряд других. В его фондах хранится более 1,3 млн экспонатов, отражающих историю города с момента его основания до наших дней.