Полиция задержала сотрудницу ФБК Любовь Соболь

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали бывшего кандидата в Мосгордуму, сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь из-за призывов выйти на несанкционированную акцию 23 января. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Прямо сейчас полицейские вытащили Соболь из моей машины. Насколько я понял, ее задержали из-за призывов выходить на митинги 23 января. Соболь везут в ОМВД "Донской" в Москве", - сказал Воронин.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.