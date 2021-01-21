Генпрокурор заявил, что в борьбе с коррупцией не может быть компромисса

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что придерживается бескомпромиссного подхода в борьбе с коррупцией.

"В борьбе с таким злом, как коррупция, придерживаюсь бескомпромиссного подхода", - сказал он в интервью "Коммерсанту".

Краснов добавил, что коррупция серьезно препятствует полноценному развитию общества и государства. "И каждый нечистый на руку чиновник должен знать о неотвратимости наказания. Наша задача - укоренить этот принцип в их сознании. <...> В борьбе с коррупцией компромиссов быть не может", - отметил генпрокурор.

Год назад Краснов был назначен на должность генерального прокурора. "Полагаю, что мне, как руководителю, удалось за этот год настроить подчиненных на достижение результата - реальное восстановление нарушенных прав, открытость для граждан, стремление оправдать их доверие и ожидания справедливости", - рассказал он. По его словам, ни одно направление работы не остается без внимания.

Генпрокурор также рассказал, на какие качества обращает внимание при назначении кандидатов на руководящие должности. "Помимо профессионализма и порядочности, разумеется, ценю в работниках преданность делу, способность проявлять инициативу, предлагать новые идеи - безусловно, в рамках закона", - рассказал он.