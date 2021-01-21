Центр им. Чумакова может увеличить выпуск вакцины от COVID-19 за счет других препаратов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Центр им. Чумакова РАН рассчитывает на выпуск 7-10 млн доз своей вакцины от коронавируса в год. Этот объем может быть увеличен за счет сокращения производства других вакцин учреждения, заявил в четверг гендиректор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Наш лимит - это 7-10 млн доз в год на сегодняшний день. Тем не менее, наверное, <...> этот объем может быть увеличен. Возможно, просто увеличен. Возможно, за счет других вакцин, которые мы производим", - сказал он.

При этом Ишмухаметов не исключил, что через один-два месяца производство вакцины центра может начаться на частных предприятиях.

20 января Минздрав РФ получил от центра им. Чумакова документы для регистрации вакцины против коронавируса.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что регистрация вакцины центра им. Чумакова ожидается 16 февраля. По ее словам, препарат может храниться при температуре от 2 до 8 градусов тепла.