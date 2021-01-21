Министерство туризма Шри-Ланки рассчитывает на возвращение туристов из России

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 января. /ТАСС/. Министерство туризма Шри-Ланки ждет, когда российские туристы смогут вернутся в это островное государство. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, в четверг возобновляют работу два международных аэропорта - в Коломбо и Маталле.

"Россияне давно и охотно приезжают к нам на отдых. До пандемии их число постоянно росло. И мы бы хотели, чтобы русские туристы вновь стали приезжать к нам", - сказал представитель пресс-службы. Он добавил, что пока полеты из России в Шри-Ланку не возобновляются, поскольку авиасообщение с этой страной Москва еще не открывала.

В пресс-службе указали, что Шри-Ланка возобновляет иностранный туризм, но с определенными ограничениями. "Мы надеемся, что иностранные туристы с пониманием отнесутся к этим мерам, которые приняты в том числе и в интересах их безопасности".

В соответствии с "протоколами безопасности" для прибывающих в страну иностранных граждан, которые были направлены в представительство ТАСС, туристам предстоит следовать строгим мерам предосторожности, "ответственность за соблюдение которых лежит на туристических учреждениях".

Все туристические визы должны быть оформлены в режиме онлайн через специальный портал. Кроме того, требуется страховка и справка о тестировании.

В стране также потребуется обязательное тестирование на COVID-19 - стоимость одного теста составит $40, в зависимости от срока пребывания туристов необходимо будет сделать до трех таких тестов. Останавливаться иностранцы по прибытии смогут в специальных "безопасных отелях" в выделенных зонах. "Это комфортные гостиницы, в них есть все удобства, включая бассейны, спа, тренажерные залы. Эти меры разработаны после тщательных консультаций с участием министерства здравоохранения и министерства туризма", - указал собеседник агентства.

На острове создано несколько так называемых биопузырей для иностранных туристов, чтобы он могли посещать достопримечательности Шри-Ланки, эти "пузыри" включают ряд национальных парков и популярных у туристов мест, добавил он.

По состоянию на четверг, в этом островном государстве выявлено свыше 55 тыс. случаев инфицирования коронавирусом при 274 летальных исходах.