Административное дело возбудили после гибели рыбы в реке Арчеда в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (Облкомприроды) возбудили административное дело после загрязнения реки Арчеда в районе города Фролово в 200 км от Волгограда, в результате которого произошла гибель рыбы. Об этом в четверг ТАСС сообщили в администрации региона.

Местное интернет-издание v102.ru ранее сообщало о том, что вода в реке Арчеда во Фроловском районе окрасилась в красный цвет, также здесь фиксировали гибель рыбы. Арчеда является притоком реки Медведицы, которая, в свою очередь, впадает в Дон.

"Специалисты облкомприроды завершили проверку по факту загрязнения реки Арчеда в городе Фролово. В ходе обследования инспекторы выявили несанкционированный водовыпуск, были взяты пробы воды на этом участке реки. Результаты исследования, проведенного сотрудниками регионального центра экологического контроля, могут свидетельствовать о сбросе в Арчеду фекальных стоков", - рассказала представитель обладминистрации.

Она отметила, что по данному факту региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии возбудил административное дело, проводится расследование. Материалы проверки направлены в прокуратуру Волгоградской области.