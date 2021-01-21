Глава ДУМ заявил, что недостаток мечетей создает напряжение в среде мусульман России

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мусульмане в крупных российских городах испытывают нехватку мечетей, что создает напряжение в сообществе верующих. Об этом заявил в четверг председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин.

"После ослабления ограничительных мер интерес верующих к посещению наших мечетей значительно возрос. Но инфраструктура, которую мы имеем в Москве и других мегаполисах, - это мизер по отношению к растущей социальной энергии и духовным запросам мусульман. Это создает напряжение в российской умме", - приводит сайт ДУМ РФ его слова, сказанные во время выступления на заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации.

Гайнутдин отметил, что из-за этого 35 тыс. прихожан, пришедших на пятничную молитву 1 января в Московскую соборную мечеть, были вынуждены молиться на улице в снегу.