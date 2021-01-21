Кабмин Латвии продлил ограничения до 7 февраля

РИГА, 21 января. /ТАСС/. Правительство Латвии в четверг на заседании продлило до 7 февраля действующие в республике ограничения для сдерживания распространения нового коронавируса, в том числе, комендантский час по выходным дням. Об этом сообщает местное агентство LETA .

Согласно решению правительства, до 7 февраля будет действовать запрет на передвижение в ночное время по выходным - жители республики должны будут соблюдать комендантский час с 29 по 31 января и с 5 по 7 февраля и оставаться дома с 22:00 до 05:00 (с 23:00 до 06:00 мск). Покидать место жительства в это время можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или идентификационную карту, удостоверяющую личность, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

Правительство Латвии также приняло решение продлить до 7 февраля действующие ограничения, относящиеся к сфере услуг, торговли и образования. По-прежнему будет запрещено предоставлять услуги индустрии красоты, а также услуги, связанные с развлечениями и отдыхом, не будут работать места проведения культурных мероприятий и выставок, а также уличные рынки и ярмарки. Кроме того, кабмин постановил возобновить с начала следующей недели занятия в начальных школах, однако учебный процесс будет проходить удаленно как и у учащихся 5-12 классов.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. С тех пор в стране выявлено 58 710 инфицированных, 1 057 из них умерли, а на лечении в больницах сейчас находятся 1 105 пациентов с инфекцией. С 13 марта до 9 июня прошлого года в республике из-за пандемии действовал режим чрезвычайного положения. Решением правительства с 9 ноября до 6 декабря в стране вновь был введен такой режим, затем его продлили до 11 января, позднее - до 7 февраля.