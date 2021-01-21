Вакцина Центра им. Чумакова может поступить в гражданский оборот в марте

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Первые партии вакцины от коронавируса, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН), могут поступить в гражданский оборот в середине марта. Об этом сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"В середине февраля, если и когда нам будет выписано разрешение, мы сможем предоставить наши образцы на так называемый выпускающий контроль, который займет месяц. В середине марта возникнет период, при котором в случае уже положительного решения выпускающего контроля будет разрешено [запустить вакцину] в гражданский оборот", - сказал он.

Вторая фаза клинических испытаний показывает именно иммунологическую эффективность вакцины, а третья - протективность, отметил Ишмухаметов. Он также добавил, что иммунологическая эффективность в течение двух недель после введения второй инъекции вакцины составляет 70%, а к 21 дню повышается до 90%. "Антительный ответ не является конечным результатом, - отметил директор центра. - Мы знаем, что существует клеточный иммунитет, это те результаты, которые есть и которые мы предоставили. В соответствии с дизайном исследования, это 28-й день, мы ждем этого, мы надеемся перейти к 100%".

При этом 100-процентный иммунологический ответ нельзя ассоциировать со 100-процентной эффективностью. "Это немного разные понятия. Мы считаем, что говорить о 100-процентной эффективности можно в течение значительного срока и тогда, когда сможем ретроспективно оценить количество заболевших в группе привитых и непривитых. Фактически речь идет о протективности в большей степени", - пояснил Ишмухаметов.

Он подчеркнул, что без проведения третьей клинической фазы нельзя ответить на вопрос, составит протективность вакцины 70% или 90%. "Мы абсолютно уверены в том, что применение этой вакцины на сегодняшний день абсолютно целесообразно", - добавил директор Центра им. Чумакова.

20 января Минздрав РФ получил от Центра им. Чумакова документы для регистрации вакцины против коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регистрация ожидается 16 февраля.