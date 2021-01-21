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Число зарегистрированных в России мигрантов снизилось в 2020 году в два раза

По данным МВД, в полтора-два раза сократились число оформленных разрешений на временное проживание, патентов на работу и видов на жительство

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Около 10 млн мигрантов получили регистрацию в России в прошедшем году, что в два раза меньше по сравнению с 2019 годом. Соответствующие данные опубликованы на сайте МВД.

Согласно представленной информации, в 2020 году на миграционный учет было поставлено около 9,8 млн иностранцев и лиц без гражданства, тогда как в 2019 году их было 19,5 млн человек. В два раза снизилось и число выданных на работу лицензий - примерно с 127 тыс. до 63 тыс.

В полтора-два раза сократились число оформленных разрешений на временное проживание, патентов на работу и видов на жительство.

В гражданство РФ были приняты 656 тыс. человек, в 2019 году - почти 498 тыс. человек.

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