Прокуратура предостерегла соцсети с публикациями с призывами к массовым беспорядкам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Прокуратура Москвы внесла предостережение пяти соцсетям, где были выявлены публикации с призывами к участию, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках 23 января. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В ходе мониторинга интернета, соцсетей надзорное ведомство выявило публикации, содержащие информацию с призывами к участию граждан в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории РФ 23 января.

"Распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности. В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения", - сказала она.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Роскомнадзор также сообщил, что привлечет их к административной ответственности.