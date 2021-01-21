МИД призвал серьезно подходить к поездкам в страны со сложной внутренней ситуацией

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ситуация с задержанием российских граждан в Южном Судане, среди которых были блогер Илья Варламов и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, является напоминанием о необходимости ответственного подхода к поездкам в страны с непростой внутриполитической обстановкой. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Инцидент с арестом наших граждан, который не завершился, к счастью, какими-то негативными последствиями для их здоровья, является еще одним напоминанием о необходимости ответственного подхода к поездкам в регионы со сложной внутриполитической обстановкой и недостаточным уровнем безопасности для иностранных граждан", - сказала она.

Дипломат отметила, что россияне обязаны строго соблюдать соответствие цели поездки, заявленной при получении визы, чтобы избежать эксцессов, которые могут привести к задержанию и выдворению из страны. Она призвала помнить, что нельзя использовать туристические визы для занятия журналистской деятельностью, исключение составляет лишь небольшое количество государств.

По ее словам, посольство РФ в Уганде и по совместительству в Южном Судане настоятельно рекомендовало соотечественникам отложить поездки в Уганду в виду предстоящих всеобщих выборов и действующих ограничений на передвижение. "К сожалению, данные рекомендации были проигнорированы. Более того, о своем намерении выехать из Уганды в Южный Судан участники поездки в принципе умолчали", - сказала она.

Захарова обратила внимание и на то, что при планировании посещения подобного рода регионов рекомендуется следить за информацией, размещенной на сайте Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ и в мобильном приложении "Зарубежный помощник".

Четыре человека, включая Варламова и Верзилова, были задержаны 13 января в южносуданском городе Капоэте по подозрению в том, что у них имелся дрон для съемки. К вечеру все они были освобождены без предъявления каких-либо претензий и на следующий день прибыли в Джубу. 15 января Варламов сообщил, что он и другие россияне покидают Южный Судан.