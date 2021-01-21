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Пандемия COVID-19
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Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V"

Альберто Фернандесу сделали укол в Национальной больнице имени Алехандро Посадоса
Президент Аргентины Альберто Фернандес (слева) EPA-EFE/Esteban Collazo
Описание
Президент Аргентины Альберто Фернандес (слева)
© EPA-EFE/Esteban Collazo

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 января. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации президента.

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"Президент Альберто Фернандес получил первую дозу вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

"Глава государства подтвердил безопасность и эффективность вакцины и повторил, что для него приоритетная задача - добиться, чтобы большинство аргентинцев получили вакцины как можно раньше", - сообщила пресс-служба. По ее данным, президенту сделали укол с препаратом "Спутник V" в Национальной больнице имени Алехандро Посадоса в пригороде Буэнос-Айреса.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Российский фонд прямых инвестиций и правительство страны подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата. Первая партия в количестве 300 тыс. доз первого компонента была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. 29 декабря в Аргентине начали вакцинировать "Спутником V" медработников.

20 января Минздрав Аргентины разрешил использовать российский препарат для вакцинирования лиц старше 60 лет.

Теги
АргентинаФернандес, АльбертоПандемия COVID-19
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