В Роспотребнадзоре заявили, что телефон нельзя использовать как средство обучения в школах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мобильные телефоны не должны использоваться в школах в качестве средства обучения, однако запрета приносить их в учебные заведения нет. Об этом сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина, отрывок из ее интервью опубликован в четверг на сайте "Российской газеты".

"У нас нет запрета приносить мобильные телефоны в школу. Дети могут свободно пользоваться ими для связи с родителями или общения - это никак не регламентируется. В новых санитарных правилах [к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, которые будут действовать до 2027 года] речь идет о том, что мобильные телефоны не должны использоваться как средство для обучения. И если на уроке учитель хочет, допустим, показать какие-то видеоматериалы в электронном виде, то он должен использовать компьютер, планшет, моноблок, интерактивную доску", - отметила она.

По словам Брагиной, для обучения необходимы определенные правила к размеру шрифта, расстоянию до экрана. Она также напомнила, что в 2019 году Роспотребнадзор вместе с Минпросвещения дали школам рекомендации о том, как можно упорядочить использование смартфонов в школах. "Где-то в классах сделали специальные ящички, куда дети могли положить телефон на уроке, где-то учителя просили ребят отключать смартфоны, чтобы они не отвлекали. И несмотря на то что это была только рекомендация, более половины школ ей последовали", - рассказала заместитель главы ведомства.