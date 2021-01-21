В РПЦ предложили создать совет религий при ООН

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) выступает за создание под эгидой ООН консультативного совета религий. Об этом сказал в четверг на заседании Межрелигиозного совета России (МСР) председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Нами предлагалось создание под эгидой ООН консультативного совета религий. Эта идея не потеряла своей актуальности. Мы убеждены, что подготовка к проведению в России в мае 2022 года. Всемирной конференции глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу не может проходить без участия глав и представителей традиционных религий. Надеюсь, что сегодняшняя встреча внесет вклад в эту подготовку", - сказал он.

Текст его выступления предоставил ТАСС Межрелигиозный совет России.

Митрополит отметил, что Русская православная церковь в прошлом поддержала идею создания группы высокого уровня "Альянс цивилизаций", которая с 2005 года работает под эгидой Генерального секретаря ООН. 28 ноября 2020 года в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24" митрополит Иларион также поддержал идею создания Организации религиозных наций по аналогии с ООН.

Заседание МСР, на котором, согласно сообщению организации, присутствовал высокий представитель генерального секретаря ООН по "Альянсу цивилизаций" Мигель Анхель Моратинос, состоялось 21 января 2021 года в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

19 января Моратинос заявил, что ООН настроена оказывать РФ поддержку в организации Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Он также обсудил ее проведение с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Конференцию планируется провести в России в 2022 году при поддержке ООН, ЮНЕСКО, Межпарламентского союза и Альянса цивилизаций ООН. Ранее сообщалось, что председателем ее оргкомитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместителем председателя - вице-спикер Госдумы Петр Толстой.