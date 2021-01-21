МВД привлечет к ответственности TikTok-блогеров, срывавших шевроны с полицейской формы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. МВД РФ намерено привлечь к административной ответственности блогеров, разместивших в приложении TikTok видеозаписи, на которых они под музыку снимают с себя полицейскую форму и срывают с нее шевроны. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте министерства.

"Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в полицейской форме являются фейковыми и постановочными. Участники съемок в органах внутренних дел не служат. Принимаются меры к их привлечению к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Один из молодых людей уже записал видеообращение, в котором пояснил, что форма и шевроны ненастоящие, он купил их в "магазине приколов", а сам ролик записан в шутку.