В Великобритании за сутки умерли 1,3 тыс. больных COVID-19

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Число летальных исходов, отмеченных за последние сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, достигло почти 1,3 тыс. Как свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте правительственной информации, за 24 часа было также выявлено 37,9 тыс. случаев заражения.

В среду британские власти сообщили о 1 820 смертях, что стало максимальным показателем для королевства с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен во вторник - 1 610 смертей. Всего в Великобритании умерли 94 580 заразившихся коронавирусом, что является крупнейшим показателем в Европе. Общее число выявленных случаев инфицирования на территории страны достигло 3,54 млн, однако, по оценкам экспертов из Кембриджского университета, в реальности эта цифра по меньшей мере в три раза больше.

Несмотря на рост количества смертей среди больных COVID-19, в стране постепенно продолжает снижаться число новых случаев заражения. Служба общественного здравоохранения Англии отмечает, что после введения общенационального карантина 4 января этот показатель теперь падает во всех регионах и среди всех возрастных групп, однако по-прежнему остается высоким. Из-за этого сохраняется чрезвычайно сильная нагрузка на больницы, во многих из которых переполнены реанимационные отделения.

В борьбе с пандемией власти возлагают большие надежды на вакцинацию населения, которая началась 8 декабря и которой уже были охвачены почти 7,5% населения страны. В настоящий момент жителям королевства делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Первыми прививают медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. К ним с этом недели добавились британцы в возрасте от 70 до 80 лет, а также люди, страдающие заболеваниями, которые могут осложнить течение COVID-19.

Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины была введена более чем 5 млн человек, в том числе - 4,3 млн в Англии, 335 тыс. - в Шотландии, 190,5 тыс. - в Уэльсе и около 150 тыс. - в Северной Ирландии. Еще около 460 тыс. человек получили вторую дозу. Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей.