В Петербурге планируют ввести систему автоматического учета вакцины от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Систему автоматического учета количества доз вакцины от коронавируса в прививочных пунктах Санкт-Петербурга планируют запустить через две недели. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

"Мы мониторируем количество вакцин, которое остается на каждом пункте из этих 70. Предполагается, что в ближайшие две недели этот вопрос станет автоматическим, то есть сейчас мы в ручном режиме собираем <…> Именно глядя на остатки, Комитет по здравоохранению, а именно амбулаторный отдел, формирует распоряжение для фармацевтической базы, для того чтобы фармбаза развозила по тем или иным пунктам недостающее", - рассказал Сарана.

Быстрее всего вакцина расходуется в прививочных пунктах Приморского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга, в связи с чем поликлиники этих районов находятся в приоритете относительно распределения доз "Спутника V". Всего в настоящий момент в Санкт-Петербурге действуют 70 прививочных пунктов, для работы которых город рассчитывает получить 150 тыс. полных (включающих в себя два компонента) доз вакцины. Из них 60 тыс. должны поставить до конца января, а более 62 тыс. доз уже доставлены в город. По словам Сараны, в Санкт-Петербурге уже привились более 30 тыс. человек, из них порядка 5,3 тыс. получили оба компонента вакцины.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 310 504 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 197 611 человек, умерли 9 122. За последние сутки в городе выявили 3 112 случаев заражения.