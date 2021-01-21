Президент Аргентины поблагодарил Центр им. Гамалеи после вакцинации "Спутником V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 января. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес в четверг выразил благодарность сотрудникам Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи после того, как ему был введен первый компонент российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Сегодня я привился вакциной "Спутник V". Я благодарю Центр им. Гамалеи за его научную работу, а также тех, кто работал для того, чтобы мы получили вакцину, и всех медицинских работников нашей страны", - написал он в Twitter.
Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.— Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021
Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A
Кроме того, глава государства призвал граждан страны вакцинироваться.
"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство страны подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата. Первая партия в количестве 300 тыс. доз первого компонента была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. 29 декабря в Аргентине начали вакцинировать "Спутником V" медработников.
20 января Минздрав Аргентины разрешил использовать российский препарат для вакцинирования лиц старше 60 лет.