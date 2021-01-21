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Пандемия COVID-19

Президент Аргентины поблагодарил Центр им. Гамалеи после вакцинации "Спутником V"

Альберто Фернандес призвал граждан Аргентины вакцинироваться

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 января. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес в четверг выразил благодарность сотрудникам Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи после того, как ему был введен первый компонент российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Сегодня я привился вакциной "Спутник V". Я благодарю Центр им. Гамалеи за его научную работу, а также тех, кто работал для того, чтобы мы получили вакцину, и всех медицинских работников нашей страны", - написал он в Twitter.

Кроме того, глава государства призвал граждан страны вакцинироваться.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство страны подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата. Первая партия в количестве 300 тыс. доз первого компонента была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. 29 декабря в Аргентине начали вакцинировать "Спутником V" медработников.

20 января Минздрав Аргентины разрешил использовать российский препарат для вакцинирования лиц старше 60 лет.

Теги
АргентинаФернандес, АльбертоПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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