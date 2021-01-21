Президент Аргентины поблагодарил Центр им. Гамалеи после вакцинации "Спутником V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 января. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес в четверг выразил благодарность сотрудникам Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи после того, как ему был введен первый компонент российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Сегодня я привился вакциной "Спутник V". Я благодарю Центр им. Гамалеи за его научную работу, а также тех, кто работал для того, чтобы мы получили вакцину, и всех медицинских работников нашей страны", - написал он в Twitter.