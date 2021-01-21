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Протесты сторонников Трампа в США

Демократы попросили ФБР проверить сервис Parler из-за штурма Конгресса

Ранее приложение Parler, популярное у сторонников бывшего американского лидера Дональда Трампа, было удалено из магазинов Apple и Google, а Amazon прекратил предоставлять соцсети услуги облачного хостинга

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк) попросила ФБР провести расследование в отношении сервиса микроблогов Parler в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщается в четверг в Twitter комитета.

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"Кэролин Мэлони попросила директора ФБР Кристофера Рея провести тщательное расследование относительно роли Parler во внутренней террористической атаке на Капитолий США 6 января", - говорится в сообщении.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса, после того как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома.

Компании Apple и Google ранее удалили из своих магазинов мобильных приложений сервис Parler, популярный среди людей, поддерживающих бывшего американского лидера. Компания Amazon также прекратила предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.

Теги
СШАТрамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в США
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