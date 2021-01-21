Демократы попросили ФБР проверить сервис Parler из-за штурма Конгресса

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк) попросила ФБР провести расследование в отношении сервиса микроблогов Parler в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщается в четверг в Twitter комитета.

"Кэролин Мэлони попросила директора ФБР Кристофера Рея провести тщательное расследование относительно роли Parler во внутренней террористической атаке на Капитолий США 6 января", - говорится в сообщении.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса, после того как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома.

Компании Apple и Google ранее удалили из своих магазинов мобильных приложений сервис Parler, популярный среди людей, поддерживающих бывшего американского лидера. Компания Amazon также прекратила предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.