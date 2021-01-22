Вопрос открытия пунктов сдачи ЕГЭ в Белоруссии находится в проработке

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Открытие пунктов сдачи ЕГЭ на территории Белоруссии и сдачи белорусского Центрального тестирования в Москве прорабатывается по линии соответствующих министерств. Об этом сообщил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, допустив открытие таких пунктов в текущем учебном году.

"Обменялись мнениями относительно того, а почему бы не открыть для российских вузов пункты сдачи экзаменов на [территории] Белоруссии, а для тех, кто поступает в белорусские вузы, пункты сдачи экзамена на [территории] Российской Федерации. Решили этот вопрос проработать", - сказал госсекретарь на пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров объединения в формате онлайн.

По его мнению, открытие соответствующих пунктов сдачи экзаменов уже в текущем учебном году "может быть вполне реальным". "Но опять же, должны встретиться министры образования - уже, по-моему, в феврале месяце. Они там этот вопрос обсудят и решат", - добавил он.

По словам Рапоты, в настоящий момент дополнительным препятствием для реализации такой инициативы на практике остается тяжелая эпидемическая ситуация. "Сейчас у нас эпидемическая обстановка такая, что пересечение границы имеет определенные сложности. Да и не каждый человек поедет в этой обстановке" - подчеркнул он.

Ранее вопрос открытия в Белоруссии пунктов сдачи ЕГЭ поднимался в марте 2019 года. Планировалось, что пункт в перспективе откроется на территории посольства Российской Федерации в Минске. Детали проработки этой инициативы занимаются представители министерства образования Белоруссии и министерства просвещения России.