Неизвестные погасили Вечный огонь у памятника павшим сынам России в Любляне

ЛЮБЛЯНА, 21 января. /ТАСС/. Вечный огонь у расположенного в Любляне памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, был осквернен неизвестными. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в посольстве России в Словении.

"В результате действий вандалов была повреждена газовая горелка, использовавшаяся для подачи топлива к монументу, - подчеркнули в российском дипломатическом представительстве. - Словенские правоохранительные органы уже проинформированы о случившемся, полиция начала расследование инцидента".

Памятник сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн был открыт на люблянском мемориальном кладбище Жале во время рабочего визита президента РФ Владимира Путина в 2016 году, 1 сентября 2019 года возле скульптурной композиции был зажжен Вечный огонь от частицы, перенесенной с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.