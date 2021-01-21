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Неизвестные погасили Вечный огонь у памятника павшим сынам России в Любляне

Вандалы повредили газовую горелку, использовавшуюся для подачи топлива к монументу, сообщили в посольстве России в Словении

ЛЮБЛЯНА, 21 января. /ТАСС/. Вечный огонь у расположенного в Любляне памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, был осквернен неизвестными. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в посольстве России в Словении.

"В результате действий вандалов была повреждена газовая горелка, использовавшаяся для подачи топлива к монументу, - подчеркнули в российском дипломатическом представительстве. - Словенские правоохранительные органы уже проинформированы о случившемся, полиция начала расследование инцидента".

Памятник сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн был открыт на люблянском мемориальном кладбище Жале во время рабочего визита президента РФ Владимира Путина в 2016 году, 1 сентября 2019 года возле скульптурной композиции был зажжен Вечный огонь от частицы, перенесенной с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

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