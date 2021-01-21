В Ненецком АО продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

ТАСС, 21 января. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен в Ненецком автономном округе (НАО) до 8 февраля, говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В НАО продлен режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше. Решение принято на заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции, которое состоялось сегодня... под председательством губернатора НАО Юрия Бездудного. Режим продлен на 14 дней - с 26 января по 8 февраля", - говорится в сообщении.

Для граждан предусмотрено оформление листков временной нетрудоспособности на 14 дней. Согласно постановлению губернатора, режим самоизоляции может не применяться к руководителям органов власти, учреждений, предприятий и организаций, работникам сфер здравоохранения и образования, учреждений непрерывного жизненного цикла.

До 31 января 2021 года в Ненецком автономном округе продлен режим повышенной готовности. На этот период действуют запрет на проведение массовых мероприятий, масочный режим, режим двухнедельной самоизоляции по возвращении в НАО из других регионов. Кроме того, до 28 февраля действует рекомендательная норма для работодателей о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% от списочного состава своих работников.

С начала пандемии в регионе выявлено 859 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, три случая выявлено за последние сутки. На сегодняшний день на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 47 пациентов. Из них в стационаре получают лечение 11 человек, находятся на амбулаторном лечении 36 человек. Умерших от коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано.