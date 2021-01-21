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РФПИ ожидает в ближайшее время регистрацию вакцины "Спутник V" в Мексике

Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что Мексика в ближайшее время зарегистрирует вакцину "Спутник-V". Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

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"В ближайшее время мы ожидаем возможную регистрацию [вакцины "Спутник-V"] и в Мексике", - сказал он.

В августе прошлого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи.

Теги
МексикаРоссияПандемия COVID-19
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