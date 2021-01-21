Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в несогласованных акциях

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство просвещения России призвало родителей оградить своих детей от посещения несогласованных акций. Соответствующее сообщение опубликовано в четверг на официальной странице министерства "ВКонтакте".

"В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую "прогулку" 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок". Проведите этот день вместе", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что "школьники, школа и в целом образовательная среда вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации".

Ранее в интернете сторонники блогера Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.