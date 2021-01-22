Кузнецова напомнила об опасности участия детей в незаконных акциях

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что организаторы несанкционированных акций намеренно подвергают участвующих в них детей опасности, используя в качестве живого щита для своих незаконных действий. Об этом омбудсмен сообщила в четверг на своей странице в Facebook.

"Дети используются в качестве живого щита, за которым кто-то планирует прятаться, - заявила Кузнецова. - <...> Мало того, что призывы, да и само участие в несанкционированных митингах является противозаконным, жизнь и здоровье наших детей подвергаются опасности. И это отлично известно инициаторам агиткампании! Участие детей в акциях протеста, несанкционированных митингах и собраниях - это риск, это всегда опасность".

Также Кузнецова обратила внимание, что инициаторы несанкционированных акций никогда не несут ответственности за несовершеннолетних, если с теми что-то случится. "А если в приоритет не ставится ценность детской жизни, то что тогда ценно для агитаторов?" - заявила она.

Уполномоченный сообщила о обращении к ней родителей в социальных сетях в связи с распространением призывов к несовершеннолетним об участии в несанкционированной акции. "Мне поступают сообщения в социальных сетях, высылают скрины, они хотят остановить эту вакханалию! Правоохранительные органы, Роскомнадзор уже занимаются этим вопросом", - отметила Кузнецова.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.