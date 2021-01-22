Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю до 8 февраля

АФИНЫ, 22 января. /ТАСС/. Власти Греции продлили до 8 февраля разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у въезжающих отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в совместном межминистерском решении, опубликованном в четверг вечером в правительственном вестнике.

Согласно постановлению, решение о въезде россиян, которое действовало по 21 января, "продлевается с 22 января 2021 года до 06:00 (07:00 мск) 8 февраля 2021 года".

Решение продлено на тех же условиях, что и предыдущее. Оно разрешает въезд на территорию Греции гражданам России исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. При этом жители РФ должны соблюдать ряд условий. В первую очередь у них должен быть отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию. Прилетающие должны иметь справку о диагнозе на английском языке, в которой указаны имя, фамилия, номер паспорта.

Прибывающие также должны обязательно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Авиакомпании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет. По прилете в Грецию пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус. В таком случае он должен будет находиться в месте временного пребывания (дом родственника или гостиница) до тех пор, пока не будет известен результат анализа.

Первоначальное решение властей по поводу разрешения въезда в Грецию до 500 россиян в неделю действовало с 7 по 21 сентября, впоследствии неоднократно продлевалось. При этом регулярные авиаперевозки из РФ в Грецию, приостановленные из-за пандемии, до сих пор запрещены. Однако "Аэрофлот" с 21 ноября начал совершать два раза в неделю так называемые грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут лишь определенные категории пассажиров. Въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров: гражданам Греции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Греции.

В связи с введением в Греции с 7 ноября всеобщего карантина международные авиарейсы из Греции и в Грецию не прекращаются, однако полеты внутри самой страны сведены в этот период к минимуму. Управление гражданской авиации Греции объявило, что во время локдауна вводится семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов, прибывающих в страну. По данным на четверг, число инфицированных коронавирусом в Греции за время пандемии достигло 150 479, всего умерли 5 570 человек.