В Хабаровском крае смягчили ограничения по коронавирусу

ХАБАРОВСК, 22 января. /ТАСС/. Власти Хабаровского края смягчили ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса, увеличив разрешенную загрузку учреждений культуры и спорта. Об этом сообщил в пятницу в видео на своей странице в Instagram врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Ежедневно фиксируем около 300 случаев, выздоравливает значительно большее число людей, поэтому наш штаб по борьбе с коронавирусом принял решение пойти на послабление противокоронавирусных мер", - сказал Дегтярев.

Он уточнил, что с 30% до 50% увеличивается разрешенная загрузка учреждений культуры - театров и филармонии - и спорта. Теперь разрешено заполнять половину трибун в спортивных учреждениях. В Хабаровске штаб разрешил провести юношеский турнир по хоккею с шайбой среди дальневосточных команд. "Процесс идет, и за это я хочу поблагодарить всех хабаровчан, комсомольчан, всех жителей края за то, что соблюдаете все меры, которые предписывает и правительство Хабаровского края и Роспотребнадзор", - отметил врио.

Всего с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировали более 41,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умер 231 человек.