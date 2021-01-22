Около 60% россиян обращаются к врачам с уже запущенными заболеваниями

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Только половина россиян проходят бесплатные диспансеризацию и профилактический осмотр, а более 60% обращаются ко врачу с уже запущенными заболеваниями, свидетельствуют результаты исследования, проведенного СК "Росгосстрах жизнь" совместно с "Инвитро".

"Каждый третий россиянин страдает хроническими заболеваниями, а каждый седьмой время от времени чувствует себя не очень хорошо. Тем не менее лишь половина наших сограждан проходят бесплатные диспансеризацию и профилактический осмотр, а более 60% обращаются к врачу, когда болезнь уже дает о себе знать", - отмечается в исследовании.

Согласно результатам исследования, 12,9% опрошенных вынуждены постоянно принимать лекарства и регулярно проходить медицинские обследования из-за состояния здоровья, при этом 9,7% страдают хроническими заболеваниями, которые лечатся только в период обострения. Еще у 9,2% хронические заболевания позволяет вести нормальный образ жизни.

Большинство участников опроса (51%) не заметили никаких изменений состояния своего здоровья в 2020 году. Здоровье четверти респондентов (24%) по сравнению с 2019 годом в той или иной степени улучшилось, еще столько же пожаловались на ухудшение.

Относительное большинство респондентов (39,2%) обращаются ко врачу только в случае, если у них что-то очень сильно заболит; 29% - когда чувствуют первые признаки заболевания; 23% опрошенных предпочитают "до последнего" лечиться самостоятельно, а к врачу обращаются лишь в крайнем случае; 18,5% периодически обращаются ко врачу для профилактики.

В исследовании приняли участие 1019 респондентов из всех федеральных округов РФ. Из них 40% мужчин и 60% женщин. 15% респондентов - в возрасте от 18 до 24 лет, 26% - от 25 до 34 лет, 29% - от 35 до 44 лет, 17% - от 45 до 54 лет, 10% - от 55 до 64 лет и 3% - от 65 лет.