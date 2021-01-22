В Пентагоне приняли решение судить трех заключенных Гуантанамо за теракты в Индонезии

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Министерство обороны США объявило о планах судить трех заключенных, содержащихся в американской спецтюрьме Гуанатанамо (Куба), за участие в терактах в Индонезии в 2002-2003 годах. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

Троим мужчинам, которые содержались в заключении в течение 17 лет, предъявлены обвинения в сговоре, убийстве и терроризме за участие в теракте на Бали в 2002 году и в Джакарте в 2003 году. Обвинения были предъявлены еще в годы президентства республиканца Дональда Трампа, однако тогда дело так и не было доведено до суда.

Ранее кандидат на пост шефа Пентагона отставной генерал Ллойд Остин, выдвинутый новым президентом США Джозефом Байденом, высказал мнение, что спецтюрьму Гуанатанамо пришло время закрыть. Он отметил, что в случае утверждения своей кандидатуры Сенатом Конгресса США он намерен разработать план дальнейших действий в отношении оставшихся 40 содержащихся там человек. Отставной генерал подчеркнул, что Пентагон должен обеспечить им "правовую помощь и гуманное отношение".

Россия выражает надежду на то, что США последуют данному Вашингтоном обещанию и закроют тюрьму на американской военной базе Гуантанамо, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спецтюрьма США в Гуантанамо расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы здесь был фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента США Джорджа Буша - младшего. В период с ноября 2001 года по март 2002 года администрацией Буша был издан ряд указов, касающихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов - военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны. Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное учреждение.