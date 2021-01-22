В Нижегородской области планируют заключить более 16 тыс. соцконтрактов в 2021 году

ТАСС, 22 января. Власти Нижегородской области планируют заключить в 2021 году более 16 тыс. социальных контрактов. На эти цели будет направлено свыше 2 млрд рублей, сообщил ТАСС глава региона Глеб Никитин.

"В 2021 году работа по снижению уровня бедности будет продолжена. Объем выделенных денежных средств составил более 2 млрд рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета, откуда будет выделено 1,5 млрд рублей. Планируется заключить свыше 16 тыс. социальных контрактов", - отметил Никитин.

По словам губернатора, финансирование этой работы, по сравнению с 2020 годом будет увеличено на 200 млн рублей. "Соответствующее соглашение между правительством Нижегородской области и Минтрудом России на 2021 год заключено, в региональном бюджете средства на софинансирование предусмотрены. В январе ожидается поступление федеральных денежных средств на первый квартал в размере более 380 млн рублей", - пояснил Никитин.

К настоящему времени соцконтракты в регионе заключены с 23,5 тыс. семей. Целью почти половины контрактов является поиск работы и трудоустройство. На втором месте по востребованности - заключение соцконтрактов для преодоления трудной жизненной ситуации. Кроме того, более 2 тыс. семей заключили социальные контракты для развития индивидуального предпринимательства.

"Лично я очень высоко оцениваю механизм социального контракта. Особо хорошо он показал себя в пандемический 2020 год. Мы заключали их с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями, в случае если они не попадали под другие меры поддержки. Регулярные денежные выплаты и методическая помощь по поиску работы стали огромным подспорьем для сотен семей", - сказал Никитин.