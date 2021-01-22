На Кубани весной откроют первый лагерь для астрономического туризма

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Первый лагерь для астрономического туризма на базе обсерватория "Солнечный ветер" в Апшеронском районе Краснодарского края планируют запустить весной 2021 года, в дальнейшем для этого направления туризма планируют адаптировать и другие астрономические площадки в разных районах Кубани. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО Александр Иванов.

"Солнечный ветер" является одной из основных обсерваторий, расположенных в Краснодарском крае, она находится в районе поселка Мезмай Апшеронского района, здесь есть необходимое оборудование для наблюдения различных космических объектов, есть интерактивная техника, которая в условиях непогоды позволяет демонстрировать людям недавно снятые наблюдения, уникальные полученные нами снимки объектов, фильмы. При обсерватории существует гостиница, где смогут пребывать отдыхающие во время астрономического тура. В планах запустить проект весной", - сказал Иванов.

Он пояснил, что у астрономов также существует практика оборудования палаточных лагерей для наблюдений, ее тоже будут использовать в туристических целях, астрономические лагеря для отдыхающих в будущем планируется оборудовать в Северском, Новокубанском районах, Горячем Ключе и Армавире. Краснодарский край, по словам, собеседника агентства, географически удачно расположен для данного вида туризма, так как на юге ночи длиннее, чем в северной части. Он отметил, что астрономический туризм может развиваться круглогодично.

"В зимне-весенний период удачно наблюдать, например, объекты галактического мира вне нашего Млечного Пути. Идея состоит в пропаганде экологического туризма: подальше от городских огней и загрязнения атмосферы, большинство людей, которые интересуются астрономией, стремятся за пределы крупных городов для возможности наблюдения созвездий", - сообщил Иванов.

По его словам, проект будет реализован региональным отделением Русского географического общества и приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Обсерватория "Солнечный ветер" расположена в районе поселка Мезмай Апшеронского района Краснодарского края, оснащена цифровым оборудованием профессионального класса, в том числе автоматизированными телескопами, здесь хранится коллекция метеоритов и минералов. В поселке Мезмай в 1989 году была открыта комета "Скоритченко-Джорджа 1989е1".