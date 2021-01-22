Эксперт рассказала о выросшем числе погибших дельфинов Черного моря в 2020 году

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Почти 400 краснокнижных черноморских дельфинов погибли в 2020 году, что в полтора раза больше, чем в 2019. На увеличение количества выбросов китообразных, предположительно, могло повлиять загрязнение моря нефтепродуктами, сообщила в пятницу ТАСС директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

"В 2020 году мы зафиксировали 398 погибших особей. В 2019 году это число составило 248, в 2018 году (начиная с апреля) - 86. Увеличение количества сообщений о погибших китообразных не обязательно указывает на ежегодный прирост выбросов китообразных, но и эта вероятность не может быть полностью исключена", - сказала Белей.

Она заметила, что, с одной стороны, горячая линия центра существует три года и о ней узнает все больше людей. Это приводит к росту числа обращений с информацией о погибших китообразных. "С другой стороны, при сравнении статистики 2019 и 2020 годов можно заметить, что в большинстве месяцев количество выбросов было примерно одинаковым, но в отдельных случаях количество погибших существенно возрастало (февраль, май, июнь 2020 года). Как раз в эти периоды от жителей Краснодарского края поступали жалобы на загрязнение нефтепродуктами акватории от Геленджика до порта Тамань, что, предположительно, могло повлиять на увеличение количества выбросов китообразных, зафиксированных в этих районах", - пояснила директор центра.

Белей также отметила, что чаще всего дельфины погибают не только из-за загрязнения моря, но и в результате попадание в орудия рыболовного промысла и из-за инфекционных заболеваний.

Удалось спасти

По итогам 2020 года центру удалось спасти из рыболовецких сетей восемь китообразных, еще четырем больным дельфинам была оказана паллиативная помощь.

"Звонки о живых дельфинах поступают редко, чаще всего люди находят уже погибших китообразных или находящихся в крайне критическом состоянии. К сожалению, лечить тяжелобольных диких дельфинов без стационарного центра практически невозможно. По опыту западных коллег, даже в стационаре при длительном лечении выживают далеко не все. Тем не менее, мы работаем над созданием стационара и подходящей технической базы", - сказала Белей.

Кроме создания стационара, в планах центра на этот год добиться решения о выпуске двух незаконно отловленных дельфинов, которые содержатся на ответственном хранении в дельфинариях Сочи. Также специалисты "Дельфы" готовятся к сезону выбросов китообразных, закупают необходимое оборудование для оказания помощи на местах, готовятся проводить офлайн- и онлайн-встречи с волонтерами. Кроме того, центр рассматривает возможность осуществлять развернутые исследования причин выбросов.

О центре

Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" был создан в апреле 2018 года для спасения, лечения, реабилитации и возвращения черноморских дельфинов, которые занесены в Красную книгу, в природную среду обитания. В команде центра - ученые-биологи, опытные специалисты по морским млекопитающим и общественные деятели. Центр проводит бесплатные обучающие тренинги, которые прошли уже более 100 волонтеров.