Демократы в США призвали Facebook, Twitter, YouTube к изменениям для борьбы с экстремизмом

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Группа конгрессменов-демократов в США направила руководству крупнейших социальных сетей, в том числе Facebook, Twitter и YouTube, письмо с призывом изменить алгоритмы, отвечающие за подбор рекомендованных публикаций, чтобы ограничить распространение экстремистского контента. Об этом сообщил в четверг вечером портал The Verge.

Соавторами письма выступили члены Палаты представителей Анна Ишу и Том Малиновски, а также некоторые их коллеги. Они полагают, что действующие в настоящее время в социальных сетях системы настроены таким способом, чтобы демонстрировать пользователям материалы, вызывающие у них наиболее сильную эмоциональную реакцию. Часто это оказывается контент, пробуждающий ненависть или содержащий призывы к насильственным действиям, полагают они.

Конгрессмены также призывают убрать функцию автовоспроизведения видео, чтобы пользователь мог сам выбирать, будет ли он смотреть материал, который, возможно, содержит экстремистские элементы. Twitter предлагается отказаться от цитирования сообщений полностью, а вместо этого предоставить возможность копировать их частично, чтобы при необходимости можно было предотвратить дальнейшее распространение опасных материалов.

"Нанесенный нашей демократии 6 января ужасный урон показал, какую важную роль соцсети сыграли в радикализации экстремистов, атаковавших Капитолий", - поясняют необходимость изменений авторы письма в обращении к технологическим гигантам. Контроль демократов над Конгрессом дает им возможность подойти к вопросу об изменениях в работе соцсетей не только с помощью рекомендаций, как сейчас, но и с позиций законодателей.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса, после того как Трамп через Twitter обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома.