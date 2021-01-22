В ЕС заявили, что Евросоюз должен согласовать паспорта вакцинации по медицинским причинам

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Страны-члены Евросоюза должны согласовать сертификаты о вакцинации по медицинским причинам. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.

"Что касается сертификатов о вакцинации, то мы считаем, что нам нужно согласовать их по медицинским причинам, и позже посмотреть, как они могут использоваться", - сказал он.

Как заявила в свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, к вопросу применения этих сертификатов необходимо подходить очень осторожно. "У нас есть медицинские вопросы: есть ли гарантия, что получивший вакцину человек не может быть носителем вируса? Как долго вакцина действует? Мы не знаем. Есть и политический вопрос: как соблюдать права тех, кто не имел доступа к вакцинам и тех, у кого есть причина не вакцинироваться? И как защищать базу данных людей? Поэтому нам нужно будет провести дебаты о том, как применять эти сертификаты", - пояснила она.

О конкретных сроках принятия сертификатов о вакцинации лидеры ЕС не сообщили.

С предложением создать единый сертификат вакцинации от коронавируса, признаваемый во всем Евросоюзе, выступило правительство Греции. Как отметила в конце прошлой недели официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, введение сертификатов стало бы "нормальной и естественной" медицинской мерой, однако ее влияние на свободу перемещения нуждается в оценке.

Вакцинация от COVID-19 в разных странах ЕС стартовала в конце декабря 2020 года - начале января 2021 года. В связи с нехваткой вакцины в большинстве стран сообщества прививки сейчас делают приоритетным группам населения, а массовая вакцинация начнется не раньше весны.