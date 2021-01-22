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В Якутии ожидается аномально холодная погода

Спасатели рекомендовали не выходить из дома и не планировать дальних поездок

ЯКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Аномально холодная погода ожидается на территории Якутии на выходных и начале предстоящей недели, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"По данным Якутского УГМС (Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), 23-26 января в Якутске ожидается аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов Цельсия и более", - говорится в распространенном сообщении.

Спасатели рекомендуют не выходить без надобности на улицу и не планировать дальних поездок. Жителей, собирающихся в дорогу, просят обязательно сообщать родным и близким о маршруте движения и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения.

Утром в Якутске температура составила минус 49 градусов, наблюдается плотный туман. Днем в пятницу в 17 пунктах наблюдения ЯУГМС зарегистрирована температура минус 45 градусов и ниже.

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