В Якутии ожидается аномально холодная погода

ЯКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Аномально холодная погода ожидается на территории Якутии на выходных и начале предстоящей недели, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"По данным Якутского УГМС (Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), 23-26 января в Якутске ожидается аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов Цельсия и более", - говорится в распространенном сообщении.

Спасатели рекомендуют не выходить без надобности на улицу и не планировать дальних поездок. Жителей, собирающихся в дорогу, просят обязательно сообщать родным и близким о маршруте движения и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения.

Утром в Якутске температура составила минус 49 градусов, наблюдается плотный туман. Днем в пятницу в 17 пунктах наблюдения ЯУГМС зарегистрирована температура минус 45 градусов и ниже.