На улицы Петербурга ночью вывели более 1 тыс. единиц техники для борьбы со снегопадом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. единиц техники вывели на улицы Санкт-Петербурга в ночь на пятницу для борьбы с последствиями снегопада. Специалисты коммунальных предприятий продолжают работу, сообщили в пятницу в пресс-службе вице-губернатора города Николая Бондаренко.

"Ночью дорожными предприятиями комитета по благоустройству для уборки улиц города было задействовано 1 010 единиц техники и порядка 80 самосвалов для вывоза снега, - говорится в сообщении. - Специалисты коммунальных служб продолжают работы по уборке снега и противогололедной обработке улиц в Санкт-Петербурге".

С начала снегопада городские коммунальные службы вели непрерывную работу по уборке и обработке проезжей части и тротуаров, израсходовали более 3,8 тонн песко-соляной смеси. Остановки общественного транспорта и труднодоступные для уборочной техники места от снега очищали более 400 работников дорожных предприятий вручную. К утру с городских дорог вывезено более 4,2 тыс. кубометров снега.

Во дворах Петербурга работают более 7,5 тыс. дворников, 592 уборочных машины, израсходовано более 300 тонн противогололедных материалов.

Днем дорожные предприятия продолжат работу и задействуют более 1 тыс. единиц техники и 90 самосвалов для вывоза снега. Около 150 единиц техники и порядка 700 специалистов садово-парковых предприятий выйдут для уборки пешеходных маршрутов. Управляющие компании в течение дня очистят около 1 тыс. крыш домов. По поручению администраций районов ведется расчистка подходов к многоквартирным дворам, социально значимым объектам, контейнерным площадкам, обработка дорожек.

Ранее в ГУ МЧС по городу сообщали, что вечером 21 января и в ночь на 22 января ожидается неблагоприятная погода с выпадением снега высотой 10-15 см. По данным синоптиков, сейчас температура воздуха составляет около шести градусов мороза, днем она поднимется до минус двух - нуля градусов.