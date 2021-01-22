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Центр кибербезопасности РФ предупреждает об угрозе кибератак со стороны США

В центре советуют проинформировать сотрудников организаций о возможных фишинговых атаках с использованием методов социальной инженерии и провести аудит сетевых средств защиты информации и антивирусов
© Руслан Шамуков/ТАСC

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) РФ предупреждает об угрозе кибератак со стороны США и их союзников, сообщается на портале информационной безопасности.

"В условиях постоянных обвинений в причастности к организации компьютерных атак, высказываемых в адрес Российской Федерации представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения ответных атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендует принять меры по повышению защищенности информационных ресурсов", - говорится в сообщении на сайте НЦКЦИ.

В центре советуют проинформировать сотрудников организаций о возможных фишинговых атаках с использованием методов социальной инженерии, провести аудит сетевых средств защиты информации и антивирусов, избегать использования сторонних DNS-серверов и использовать многофакторную аутентификацию для удаленного доступа в сеть организации.

Также рекомендуется создать резервные копии данных, обновить все пароли, ограничить доступ к сервисам во внутренней сети средствами межсетевого экранирования и не использовать не проверенное программное обеспечение.

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