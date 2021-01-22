Сертификат о прививке от COVID-19 станет альтернативой пропуска для въезда на Сахалин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 января. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в пятницу приняли решение, что электронный сертификат о прививке от коронавирусной инфекции станет альтернативой пропуска для въезда на территорию островного региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

Сейчас для въезда в регион необходимо предъявлять полученный заранее специальный электронный пропуск и отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. На людей с местной пропиской эти условия не распространяются.

"Получить документ (электронный сертификат - прим. ТАСС) можно будет на портале Госуслуг. Пожилым людям, не владеющим цифровыми технологиями, распечатать его помогут сотрудники МФЦ. Это документ федерального уровня, который носит информационный характер. Cертификат в качестве пропуска смогут предъявлять приезжающие в Сахалинскую область гости региона", - рассказали в пресс-службе регионального правительства. Уточняется, что для въезда по-прежнему можно будет использовать и результаты лабораторных исследований на COVID-19.

По информации областных властей, сейчас регион готовится к поэтапному ослаблению антиковидных ограничений. Областной Минздрав разработал дорожную карту. На первом этапе сахалинцы и курильчане старше 65 лет, а также люди с серьезными хроническими заболеваниями, сделав прививку, смогут выйти из самоизоляции на работу. Сотрудники предприятий, которые трудятся удаленно, получат возможность вернуться в офис. Следующие шаги будут зависеть от эпидемиологической обстановки на островах и от числа привитых людей.

Сейчас в сахалинских учреждениях культуры и спорта еще действует запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, есть строгие требования по количеству и рассадке зрителей. В образовательных учреждениях также нельзя проводить мероприятия, классам запрещено перемещаться из кабинета в кабинет. С конца февраля эти ограничения можно будет ослабить, если прививку сделают не менее двух третей коллективов учреждений, а также получателей социальных услуг и учащихся старше 18 лет. С марта планируется разрешить кафе и ресторанам работать после 23:00. Условие то же - привиться должно большинство сотрудников, рассказали в пресс-службе.

Ранее областные власти сообщали, что массовая вакцинация в регионе стартовала 16 января. На островах развернули 22 стационарных пункта для вакцинации: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории в районах. Привиться можно в мобильных комплексах. К этому времени прошли вакцинацию 4 576 человек, из них оба этапа - 1 160. Записались на прививку 4 608 человек.

Обстановка

В Сахалинской области за весь период пандемии зарегистрировали 18 714 случаев заболевания. Из них 15 622 человека выздоровели, 24 умерли, 3 068 проходят лечение. В 80 % случаев заболевание протекало в легкой или в бессимптомной формах. Островной регион входит в число субъектов страны с самой благоприятной эпидемиологической ситуацией и с самыми низкими показателями заболеваемости и смертности от ковида.