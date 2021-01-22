В России стартовал конкурс по отбору кандидатов на новую должность в школах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минпросвещения и Российское движение школьников запустили конкурс "Навигаторы детства", который направлен на отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом в пятницу сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС.

"Хочу объявить, что сегодня официально стартует конкурс по отбору советников, помощников директоров по организации работы со школьниками, это одна из составных важных частей нашей работы по воспитанию", - сказал Кравцов.

Этот конкурс, по его словам, призван сформировать для школы кадровый резерв педагогов системы воспитания. Он добавил, что принять участие в проекте может каждый, кто уже имеет педагогический опыт, ограничений по возрасту и стажу работы не будет.

Кравцов сообщил, что сегодня отобраны 10 регионов, которые примут лучших участников конкурса на работу в свои школы. Это Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Тюменская, Омская, Сахалинская, Челябинская области, город Севастополь и Ставропольский край.

"Получив нужные знания и практические методики, специалисты по воспитательной работе разработают программы воспитания и планы мероприятий для школы с учетом ее особенностей и интересов, самое главное, самих школьников. Это поможет сделать воспитательную работу наиболее эффективной", - добавил министр.

Средняя ежемесячная доплата учителям школ, занимающим должность советника директора по воспитанию, составит 15 тыс. руб. Соответствующие средства заложены в бюджете на 2021 год, сообщил Кравцов.

"Мы планируем, что ставка будет 0,2, и средняя ежемесячная доплата для тех учителей, которые работают в школах, 15 тыс. руб. ежемесячно. Достаточная такая доплата с учетом того, что у нас классные руководители ежемесячно получают также соответствующую доплату в соответствии с поручением президента (в 5 тыс. руб. - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Кравцов добавил, что финансовые средства на доплату заложены в бюджете на 2021 год. "Уже, возможно, с марта-апреля такие ставки будут постепенно вводиться, будет проведен отбор и параллельно пойдет обучение - будет организована данная работа", - добавил министр.

Новые вакантные должности будут официально введены в штатное расписание школ в 10 регионах России с 1 марта 2021 года.