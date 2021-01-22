Еще в четырех странах выявили "южноафриканский" штамм коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 22 января. /ТАСС/. Еще в четырех странах Африки - Ботсване, Замбии, Кении и Гамбии - обнаружен считающийся очень опасным "южноафриканский" штамм коронавируса, получивший маркировку 501.V2. Об этом сообщил в пятницу местный телеканал eNCA со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Появившийся в ЮАР вирус-мутант уже выявлен на территории еще четырех африканских стран, - цитирует он главу Африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти. - Видимо, он есть и в других государствах Африки, но пока еще там не идентифицирован. Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить полный генетический код вируса-мутанта, это позволит быстро выявлять данный штамм".

Власти ЮАР объявили 21 декабря 2020 года, что в октябре на юге страны была обнаружена новая и агрессивная форма коронавируса. Вирус 501.V2 вызвал в ЮАР вторую волну эпидемии, пик которой пришелся на середину января. Предварительные исследования показывают, что эта разновидность коронавируса распространяется с очень высокой скоростью.