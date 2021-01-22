Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,91

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Коэффициенты распространения коронавирусной инфекции в России и Москве сохраняются в районе минимальных с начала пандемии отметок. В среднем по стране этот показатель составил в пятницу 0,91, а в столице - 0,67, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В четырех из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится чуть выше единицы. Это Нижегородская и Иркутская области, Красноярский край (1,01), а также Санкт-Петербург (1,02). В остальных субъектах он находится ниже этой отметки.

В Воронежской и Ростовской областях показатель составил 0,99, в Свердловской области - 0,98, в Архангельской области - 0,95. В Подмосковье коэффициент опустился до 0,77, это минимум с 7 января.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.