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Руководитель исполкома ОНФ призвал родителей убедить детей оставаться вне политики

Михаил Кузнецов отметил, что дети вырастут и сами дадут оценку сегодняшнему дню

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Дети должны оставаться вне политики, родителям нужно их в этом убедить. Такое мнение высказал в пятницу руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, слова которого опубликованы в Telegram-канале ОНФ.

"Хочу попросить всех родителей: неважно, как вы относитесь к действующей власти, давайте оставим своих детей вне политики. И в безопасности", - сказал Кузнецов, добавив, что обсуждал этот вопрос со своим сыном.

По его словам, дети вырастут и сами дадут оценку сегодняшнему дню. "Тем же, кто прикрывается школьниками в борьбе за власть, большой привет. Это тактика завоевателей. Так и будем к вам относиться", - отметил Кузнецов.

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