"Фармасинтез" в феврале начнет поставки препарата для лечения коронавируса в регионы РФ

ИРКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Компания "Фармасинтез" в феврале начнет поставки в регионы России препарата ремдесивир (торговое наименование "Ремдеформ") для лечения новой коронавирусной инфекции, его производство запущено на заводе в Иркутске. Об этом в пятницу сообщил журналистам президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния.

"Мы запустили новый цех, цех по производству ремдесивира. Благодаря лицензии, [полученной] буквально в начале этого года, мы сейчас запустили производство препарата. Первую партию уже выпустили. Это примерно 10 тыс. упаковок, они были поставлены для нужд города Москвы. Сейчас вторая партия идет - около 22 тыс. упаковок. Я думаю, что в гражданский оборот препарат выйдет через две недели. И с первой недели февраля еженедельно мы будем 45-50 тыс. упаковок поставлять на всю страну", - сказал Пуния.

Производство ремдесивира налажено в новом цехе, который открылся на заводе "Фармасинтеза" в Иркутске и стал пятой производственной площадкой иркутского предприятия. Создано 270 высокотехнологичных рабочих мест. Кроме ремдесивира в нем будут производить противотуберкулезные, антиретровирусные препараты и антибиотики. Как сообщил ТАСС генеральный директор АО "Фармасинтез" Евгений Орачевский, в производственной программе на 2021 год ассортиментная линейка состоит из десяти наименований. Производственные мощности цеха позволяют выпускать в год более 4 млрд таблеток и 18 млн флаконов.

В создание нового цеха инвестировали более 1 млрд рублей, уточнил Пуния.

Ремдесивир выпускает американская компания Gilead Sciences под брендом "Веклури". "Фармасинтез" разработал аналог ремдесивира под брендом "Ремдеформ". В начале января стало известно, что правительство РФ разрешило "Фармасинтезу" выпускать лекарство от коронавируса без согласия владельцев патента.