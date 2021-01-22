Впервые в зимнем сезоне в горах Сочи введены вечерние катания и открыты почти все трассы

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Вечерние катания впервые в этом зимнем сезоне введены в горах Сочи. Практически все трассы горнолыжных курортов Красной Поляны открыты для катания, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"На всех трех курортах горного кластера Сочи впервые в этом сезоне открылись практически 100% горнолыжных трасс. Кроме того, курорт Красная Поляна ввел вечерние катания", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе курорта Красная Поляна ТАСС пояснили, что всем гостям стали доступны 30 км трасс. Для спусков по освещенным склонам в вечернее время суток доступны 5 км трасс. Кроме того, до 22:00 продлена работа сервисов проката, обучения с инструкторами и кафе на склонах.

Ранее в пресс-службе администрации сообщали, что около 350 тыс. туристов отдохнули в Сочи за первые 20 дней 2021 года. В настоящее время загрузка средств размещения в среднем составляет 64%. На предстоящих выходных ожидается массовый заезд отдыхающих, загрузка средств размещения может достичь 75%.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха.

Красная Поляна - поселок, на территории которого расположены три крупных горных курорта: "Роза Хутор", НАО "Красная Поляна" (бывший "Горки город") и горно-туристический центр "Газпром". Они включают в себя 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.