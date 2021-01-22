Около 225 тыс. пассажиров оштрафовали в транспорте Москвы за отсутствие масок и перчаток

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Около 225 тыс. человек были оштрафованы в Москве за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте за восемь месяцев действия перчаточно-масочного режима. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"С 12 мая 2020 года порядка 225 тыс. пассажиров московского транспорта были оштрафованы за нарушение масочно-перчаточного режима. Такие пассажиры в основном носили маски, но у них не было перчаток, что чаще всего и является основанием для оформления постановления о правонарушении", - сказал Султанов.

Он уточнил, что за соответствующее нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей. Больше всего нарушений выявлено в метро - свыше 158 тыс., порядка 53 тыс. - на наземном транспорте и 13 тыс. - на железнодорожном, в том числе более 1,5 тыс. на МЦК, и более 1 тыс. на МЦД.

"Наблюдается положительная динамика соблюдения правил. Если летом в метро маски носили 82%, а маски и перчатки - 36% , то уже к середине зимы эта цифра выросла. На сегодняшний день до 99% пассажиров заходят в транспорт в масках и 66% пассажиров ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, надевая маску и перчатки в общественном транспорте. Транспортный комплекс благодарит тех людей, кто соблюдает требования и проявляет уважение к другим пассажирам", - отметил Султанов.

Ношение масок и перчаток стало с 12 мая 2020 года обязательным в общественных местах Москвы, в том числе столичном транспорте с целью предотвращения распространения инфекции COVID-19. Транспортный комплекс ежедневно проводит дезинфекцию всего пассажирского транспорта и инфраструктуры. Кроме того, в транспорте продолжает действовать масочный режим, поэтому контролеры имеют право не пустить пассажира без маски и перчаток и выписать штраф.