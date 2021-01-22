Минпросвещения проведет анализ работы инновационных площадок в сфере образования

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министерство просвещения России намерено проанализировать деятельность федеральных инновационных площадок в сфере образования, сообщил в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС.

"Что касается финансирования [федеральных инновационных площадок], то, действительно, мы посчитали, порядка 1 млрд рублей из разных источников выделяется на эту работу. Мы сейчас системно смотрим результаты, если есть какие-то нарушения, то мы их направим в правоохранительные органы. Но в целом мы считаем, что данную деятельность нужно поддерживать, развивать, смотреть результаты, и те позитивные результаты, которые есть, в том числе в области воспитательной работы, реализовывать в других школах", - сказал Кравцов.

Он отметил, что Минпросвещения намерено сделать перезагрузку в детальности этих площадок.

Как сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России "Большая перемена" со ссылкой на Кравцова, многие федеральные инновационные площадки не соответствуют полученному статусу, ни одна из них также не смогла подтвердить критериев отбора именно по науке и инновациям. "Мы видим, что большинство площадок работают уже долгие годы с нулевым эффектом и спорными показателями. При этом деньги из различных источников на инновационные школы тратятся не маленькие", - приводятся слова министра.